Resultado Arsenal vs Liverpool: ¿Cómo Quedó el Partido de la Jornada 21 en Premier League 2026?

En un duelo de altura, este jueves 8 de enero se enfrentaron el Arsenal y el Liverpool. El partido, correspondiente a la Jornada 21 de la Premier League 2026, generó mucha expectación por tratarse de dos equipos protagonistas.

El Arsenal, actual líder la Liga Premier, quería que pesara su papel de local ante un Liverpool que es el vigente campeón del futbol inglés. Así que el duelo tenía los ingredientes necesarios para que los aficionados se entusiasmaran.

Pero el espectáculo en el Emirates Stadium de Londres fue decepcionante a lo largo de 90 minutos, ya que el partido fue rocoso, con muchas faltas, y escasas emociones en las áreas.

Arsenal tuvo la posesión de la pelota en el primer tiempo, aunque sin generar peligro real ante un Liverpool defensivo y cauteloso, que parecía a la espera de un contragolpe o una jugada a balón parado para anotar.

De hecho, la oportunidad más clara fue del Liverpool gracias a un contraataque en el minuto 27: el lateral derecho Conor Bradley llegó hasta el área de los Gunners para rematar, pero su disparo se estrelló en el travesaño defendido por el arquero David Raya.

Resultado Arsenal vs Liverpool Hoy: Resumen del partido de la Jornada 21 de Premier League 2026

En la segunda mitad, los Reds mostraron más entusiasmo al ataque y controlaron el ritmo del juego. Pero seguían sin puntería ni contundencia, así que los minutos se fueron diluyendo sin que el marcador se moviera.

Gabriel Jesús pudo anotar el gol de la victoria en los minutos finales, pero no fue certero y su remate de cabeza fue atajado por el arquero Allison. Minutos después, el también brasileño Gabriel Martinelli disparó a puerta y nuevamente Allison rechazó el peligro.

Luego de ello el árbitro hizo sonar su silbato para decretar el final de las acciones. Con el empate 0-0, el Arsenal llegó a 49 unidades y se mantiene como líder de la Premier League. Por su parte, el Liverpool suma 35 puntos, en el cuarto escalón de la tabla general.

