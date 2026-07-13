¿Dónde Hay Bloqueos Hoy? Evita Cierres por Mega Marcha del SME en CDMX

Este lunes, la Ciudad de México (CDMX) tendrá varias movilizaciones, entre ellas, una mega marcha de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así que toma tus precauciones y evita el tráfico; aquí te decimos dónde hay bloqueos por la protesta de hoy, 13 de julio de 2026.

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Las cámaras de N+ FORO constataron que los manifestantes del SME y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) se empezaron a concentrar desde antes de las 07:30 horas, en las inmediaciones del cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes.

¿Por qué hay mega marcha del SME hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que los integrantes del SME marcharán hoy, en CDMX, para exigir los siguientes puntos:

Reinserción laboral para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Borrón y cuenta nueva en deudas históricas de electricidad.

Tarifa social justa.

Electricidad como derecho humano.

¿Cuál es la ruta de la mega macha del SME y dónde hay bloqueos?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas van a realizar una marcha este lunes, desde varios puntos de CDMX, con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez, y al Zócalo capitalino.

Los contingentes del SME partirán desde los siguientes puntos:

07:30 horas: Del Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en Paseo de la Reforma 164, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con dirección a la Segob.

08:00 horas: Del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Avenida Insurgentes 98, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, con dirección al Zócalo CDMX.

De acuerdo con la SSC, los manifestantes realizarán un mitin en la Secretaría de Bienestar, ubicada en Paseo de la Reforma 116, en la colonia Juárez.

La SSC prevé que a la mega marcha del SME se sumen otras organizaciones de apoyo, entre ellas, el Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de las y los Trabajadores y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.

Alternativas viales por mega marcha del SME

Evita el tráfico por los bloqueos de la mega marcha del SME y circula por las siguientes alternativas viales:

Avenida Chapultepec.

Avenida Río de la loza.

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

RMT