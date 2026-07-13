¿Dónde Hay Bloqueos Hoy? Evita Cierres por Mega Marcha del SME en CDMX

Toma tus precauciones: Aquí te decimos cuál es la ruta de la marcha de hoy del Sindicato Mexicano de Electricistas, en CDMX

Marcha del SME en CDMXMarcha del SME en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Mega marcha del SME en CDMX: conoce la ruta y evita bloqueos. Exigen derechos laborales y electricidad como derecho humano. Infórmate aquí.

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