No Pases por Aquí: Cierres por Marcha del IPN Hoy en CDMX

Evita el tráfico: Aquí te decimos cuál es la ruta de la marcha de hoy del IPN, en CDMX

Marcha del Instituto Politécnico Nacional, en CDMXMarcha del Instituto Politécnico Nacional, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: marchas del IPN desde Bellas Artes y Azcapotzalco. Estudiantes piden educación de calidad. Consulta rutas y evita cierres viales.

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