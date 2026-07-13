No Pases por Aquí: Cierres por Marcha del IPN Hoy en CDMX

Toma tus precauciones: La Ciudad de México inicia la semana con varias protestas y posibles cierres viales; aquí te decimos cuál es la ruta de la marcha de hoy, 13 de julio de 2026, de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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Ruta de la marcha del IPN hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que hoy habrá dos marchas de estudiantes del IPN, que partirán desde puntos diferentes de CDMX, con un único destino.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la SSC, la comunidad estudiantil entregará un citatorio a las autoridades del IPN, para iniciar las mesas de trabajo donde solicitarán laboratorios dignos y educación de calidad; además, padres de familia y alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) y exigirán solución a los papeles de los estudiantes irregulares.

La SSC señaló que un contingente de estudiantes del IPN marchará de la explanada del Palacio de Bellas Artes con dirección a la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la Avenida Luis Enrique Erro s/n, en Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), a las 12:00 horas.

En tanto, el contingente del CECyT 6 partirá de las instalaciones del plantel Miguel Othón de Mendizábal, en Azcapotzalco, también con dirección a Secretaría General del IPN, a las 17:00 horas.

RMT