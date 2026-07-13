Inicia la Mega Marcha del SME Hoy en CDMX: Cierres por Protesta de Electricistas

Conoce aquí detalles de la mega marcha de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de México

Marcha del SME durante el Día del Trabajo 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha del SME durante el Día del Trabajo 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, mega marcha del SME en CDMX: conoce las rutas para evitar bloqueos. Exigen reinserción laboral y tarifas justas. Infórmate aquí.

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