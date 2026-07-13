Inicia la Mega Marcha del SME Hoy en CDMX: Cierres por Protesta de Electricistas

¡Toma precauciones! Este lunes 13 de julio de 2026, el Sindicato Mexicano de Electricistas inició una mega marcha en las calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones en varias vialidades.

Aquí te decimos a la ruta de la movilización, para que consideres usar alternativas viales para evitar afectaciones en tus traslados por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre todas las marchas y concentraciones previstas para hoy, así como la situación en la red carretera de la República Mexicana, las vialidades en el Valle de México y el transporte público capitalino.

Marcha del SME hoy en CDMX

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) comenzó en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes se concentraron desde temprano en dos puntos:

7:00 horas: Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ), en avenida Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez.

08:00 horas: Sindicato Mexicano de Electricistas, en avenida Insurgentes 98, colonia Tabacalera.

De ahí partieron alrededor de las 09:35 horas rumbo a dos puntos: la Secretaría de Gobernación, en avenida Abraham González 48, colonia Juárez, y a Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

De acuerdo con la SSC, durante el trayecto de su marcha realizarán un mitin en la Secretaría de Bienestar, ubicada en Paseo de la Reforma 116.

¿Cuáles son sus demandas?

La marcha del SMN es en demanda de lo siguiente:

Reinserción laboral para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

“Borrón y cuenta nueva” en deudas históricas de electricidad.

Tarifa social justa.

Electricidad como derecho humano.

En apoyo, se sumarían las organizaciones: Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de las y los Trabajadores y Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.

SPB