Trump Asegura que “Vamos a Quedarnos con el Estrecho de Ormuz” tras Ataques a Irán

El presidente de Estados Unidos dice que EUA protegerá el estrecho de Ormuz y que le van a pagar mucho dinero por hacerlo

Trump en rueda de prensa el 8 de julio 2026 al término de su participación en la cumbre de la OTAN. Foto: Reuters | ArchivoTrump en rueda de prensa el 8 de julio 2026 al término de su participación en la cumbre de la OTAN. Foto: Reuters | Archivo

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Crisis en el estrecho de Ormuz: Trump dice que EUA protegerá la vía y recibirá compensación. ¿Cómo afectará esto a los precios del petróleo?

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