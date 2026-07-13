Trump Asegura que “Vamos a Quedarnos con el Estrecho de Ormuz” tras Ataques a Irán

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, dijo hoy, 13 de julio de 2026, que es probable que su país tome el control del estrecho de Ormuz e incluso que se le debería reembolsar por gestionar esa vía navegable de vital importancia.

"Vamos a quedarnos con el ‌estrecho ‌y probablemente lo gestionaremos. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizá lo ‌llamemos el ‌ángel de la guarda del estrecho. Y deberíamos recibir una compensación por ello".

Así lo dijo el mandatario estadounidense durante un programa con la cadena Fox News.

Cabe señalar que el bloqueo efectivo de la vía por parte de Irán ha disparado los precios de la energía y ha aumentado la preocupación por la inflación a nivel mundial.

"Vamos a protegerlo. Nos van a pagar por protegerlo, y mucho dinero", afirmó Trump. "Nos van a reembolsar, porque los demás países son muy ricos. Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso a cambio de nada".

Posición de Irán

El sábado, Irán anunció el cierre del estrecho a raíz de lo que describió como un tránsito no autorizado.

Y el domingo declaró que la suspensión prosigue y se expedirán permisos una vez que se restablezca "la estabilidad y la calma".

Mientras que en un comunicado hoy, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que la única forma de restablecer el tráfico marítimo pasa por poner fin a las intervenciones militares estadounidenses en la vía navegable.

Además advirtió que "una interferencia continuada podría dar lugar a incidentes de mayor envergadura en el sector mundial del petróleo y el gas".

Ataques con misiles y drones

Durante el fin de semana y hasta este lunes, las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron intensos ataques con misiles y drones.

Teherán afirmó que había atacado instalaciones militares estadounidenses en todo el golfo Pérsico, lo que provocó un alza de los precios del petróleo.

Detalló que había atacado instalaciones de EUA en Baréin y Kuwait, destruido sistemas de radar en Omán y golpeado depósitos de combustible y de municiones en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, como última respuesta a otra oleada de ataques estadounidenses.

Mientras que el ejército estadounidense dijo que, durante las operaciones del domingo, atacó sistemas militares iraníes de defensa aérea, instalaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, así como pequeñas embarcaciones, utilizando aviones, buques de guerra y drones.

Esto enfrentamientos suponen una fuerte escalada tanto en el ritmo como en el alcance geográfico de los ataques durante la última semana.

Lo cual pone en duda el acuerdo provisional firmado el mes pasado entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho y detener las hostilidades mientras las partes proseguían con 60 días más de negociaciones.

Estrecho de Ormuz está abierto

Sobre el tema, esta mañana Trump afirmó en su red Truth Social que el estrecho de Ormuz está abierto y así seguirá, con o sin Irán.

"El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá ABIERTO, con o sin Irán. Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un acceso justo y libre al estrecho.

A partir de este momento, Estados Unidos será conocido como "EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ", dijo.

Pero además, expuso que en ese papel, “por una cuestión de equidad”, EUA recibirá un reembolso equivalente al 20% del valor de toda la carga transportada.

Lo anterior, afirmó, “para cubrir todos los costos necesarios de garantizar la seguridad y protección en esta zona del mundo, que es extremadamente volátil. El proceso para poner en marcha esta medida comenzará de inmediato”.

Con información de Reuters

SPB