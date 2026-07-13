Temblor Hoy en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 13 de Julio 2026

Este lunes, el SSN reportó actividad sísmica en México desde los primeros minutos del día; te indicamos en dónde hubo sismos

Sismos hoy en MéxicoEste lunes, se registraron varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+