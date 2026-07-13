Temblor Hoy en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 13 de Julio 2026

Este lunes, comenzó con actividad sísmica, en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los temblores de hoy, 13 de julio de 2026.

El primer sismo de magnitud 4.0 se registró durante los primeros minutos de este lunes en el estado de Chiapas, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 00:01:01 horas y tuvo su epicentro a 29 kilómetros al sur de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 101.6 kilómetros.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan seguir estas medidas:

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar.

Aléjate de ventanas, cristales, objetos que puedan caer y muebles altos.

Ubícate en una zona de menor riesgo previamente identificada.

Si te encuentras en la calle, permanece lejos de postes, cables eléctricos, bardas y fachadas.

No utilices elevadores durante ni inmediatamente después del sismo.

Una vez que termine el movimiento, evacúa el inmueble de manera ordenada si así lo indican las autoridades.

FBPT