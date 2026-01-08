Corte de Estados Unidos Fija Audiencia de Vicente Carrillo Fuentes para el Próximo 28 de Abril

En la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, este jueves 8 de enero se llevó a cabo una audiencia intermedia en el caso de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”. Allí se determinó que el acusado deberá volver ante la juez Joan M. Azrack el próximo 28 de abril, a las 11 de la mañana.

Esto mientras "El Viceroy" está en medio de negociaciones con autoridades estadounidenses para llegar a un acuerdo de culpabilidad por sus cargos de crimen organizado y narcotráfico.

Noticia relacionada: Estados Unidos Transfiere a México a 14 Reos Condenados por Narcotráfico

Hay que recordar que en noviembre pasado, la audiencia del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, programada para el día 19, fue pospuesta para este 8 de enero de 2026 por cambio de abogado, según concedió la Corte.

Era la segunda ocasión que se posponía la audiencia del narcotraficante mexicano, toda vez que el pasado septiembre fue aplazada del 30 de ese mes al 19 de noviembre. En aquella ocasión, la audiencia fue aplazada para otorgarle más tiempo a las partes para discutir una posible resolución del caso.

Video: Extienden Plazo a Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, para Negociar Acuerdo con EUA

¿Quién es Vicente Carrillo Fuentes?

Otrora máximo líder del Cártel de Juárez, Carrillo Fuentes controlaba una de las principales rutas de transporte de miles de millones de dólares en drogas que ingresaban anualmente a Estados Unidos desde México.

"El Viceroy" enfrenta cargos por asociación delictiva, importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana, conspiración para importar y poseer con intención de distribuir cocaína y marihuana, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, entre otros.

También se le acusa de ordenar el asesinato intencional de personas para impedir que proporcionen información a las autoridades estadounidenses y asesinato en apoyo de una asociación delictiva, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC