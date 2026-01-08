Ofrecen Recompensa por Presuntos Responsables de Ataque en Baile de Cajeme: ¿Cuánto Es el Monto?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora publicó dos fichas de recompensa para ubicar a los probables responsables del triple homicidio ocurrido el 1 de enero durante un concierto en Estación Corral, en el municipio de Cajeme.

Se trata de Édgar Duarte Montalvo y Jesús Enrique Ávila Navarro, por quienes la Fiscalía ofrece hasta 500 mil pesos por cada uno a quien proporcione información que permita la captura de ambos.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque está relacionado con una confrontación entre grupos delictivos y dejó tres personas sin vida y cinco lesionadas, las cuales se encuentran fuera de peligro.

El órgano investigador informó que ya se realizaron operativos y cateos que derivaron en detenciones y en el aseguramiento de vehículos, armas, droga y equipo táctico.

¿Cuándo y cómo ocurrieron los asesinatos?

La noche del jueves 1 de enero ocurrió un enfrentamiento entre presuntos delincuentes durante un baile popular en la comunidad de Estación Corral, municipio de Cajeme, dejó tres personas sin vida y cinco más lesionadas por proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que la agresión fue derivada de un conflicto entre personas relacionadas con actividades delictivas. Así mismo indicó que el ataque iba dirigido a un objetivo específico contra una persona que contaba con antecedentes delictivos y quien falleció en el lugar.

Reportero: Gustavo Moreno

