Clima en Sonora: Frente Frío 27 Provocará Más Lluvias y Posible Caída de Nieve en Estas Zonas

El estado de Sonora es afectado por el frente frío número 27, al registrarse nublados importantes, lluvias de ligeras a moderadas, viento y un marcado descenso de temperatura, que se mantendrán jueves y viernes, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

El Jefe de Meteorología del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, detalló que se esperan acumulados de lluvias desde los cinco a diez milímetros, incluso algunas zonas podrían llegar hasta los 25, además, de un 40% de posibilidades de nevadas para la sierra que limita con Chihuahua.

“Se está conjuntando con la corriente en chorro, tanto polar como subtropical, y un sistema de baja presión, una circulación ciclónica a niveles medios y altos de la atmósfera, esto va a generar un alto potencial de posibilidades de lluvia para la mayor parte del estado de Sonora”

El potencial es entre un 60% y 70% de posibilidades para el norte, oriente y centro, con precipitaciones de ligeras a fuertes, y para la parte sur entre un 40% y 50% de lluvia ligera.

¿Dónde podría caer nieve por el frente frío 27 en Sonora?

“Hay posibilidades de caída de nieve o aguanieve en zonas altas del norte y oriente de Sonora, principalmente el oriente es la que tiene más posibilidades un 40% y la parte norte alrededor de un 30%”

También se tendrán vientos de moderados a fuertes, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, y temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados para el centro y sur, y al norte y oriente estarán alrededor de los cero grados, incluso varias poblaciones con valores bajo cero.

Estas condiciones se mantendrán para este jueves, ya en menor medida, y el viernes se mantendrá despejado pero con temperaturas bajas hasta el sábado, por la masa de aire helado que dejará este frente frío.

Reportero: Gerardo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR