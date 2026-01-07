Buscan a Sujeto que Presuntamente Atropelló a 3 Perros en Cananea, Sonora; Pudiera ir a Prisión

Se lleva a cabo el proceso de judicialización del caso de presunto maltrato animal registrado el pasado 1 de enero en Cananea, el cual se viralizó a través de un video, informó el vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jesús Francisco Moreno Cruz.

Refirió que a través de la recopilación de distintas videograbaciones se logró identificar el vehículo que atropelló a tres caninos, y con ello se busca obtener información precisa de la persona que lo conducía.

“En una colonia conocida de Cananea se aprecia un video donde un vehículo atropella de manera intencional a unos caninos, en virtud de esto se han estado recabando diversos datos de investigación ubicando al vehículo, en este momento están declarando testigos presenciales que nos van a poder permitir identificar a la persona que iba manejando ese vehículo”

¿A cuántos años puede ser acreedor de prisión?

En caso de ser declarado culpable por maltrato y crueldad animal, el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradias Enriquez, dijo que se buscará la máxima penalidad de prisión establecida para ese delito en el Código Penal del Estado.

“Va de uno a dos años por maltrato y crueldad animal, y si pone en peligro la vida de los animalitos puede ir de dos a cuatro años (de prisión)”

Gradias Enríquez dijo que hasta el momento se tiene conocimiento que de los tres caninos que fueron atropellados, solo uno sufrió lesiones de gravedad.

Reportero: Ángel Lozano N+

Historias recomendadas:

JGMR