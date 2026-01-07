Rescatan a Lobo Marino en San Carlos, Sonora; Estaba Atrapado en Una Red

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó que después de varios días de búsqueda se llevó a cabo el rescate de un lobo marino, reportado recientemente en condiciones de peligro, en San Carlos, Nuevo Guaymas.

Había sido el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre el que primero recibió un reporte ciudadano de que el animal fue visto con una red enredada por el cuello, por lo que luego de supervisar, la organización dio parte a la dependencia para implementar un operativo de búsqueda.

Buscaron por horas al ejemplar maritimo

La misma asociación detalló en redes sociales que desde el lunes temprano se buscó por horas al ejemplar, pero no se logró ubicar, ya que se mueven constantemente del espacio donde están o se meten rápido al agua cuando ven a alguien acercarse.

Luego de coordinarse con Profepa, para realizar la localización del lobo marino, donde participaron también pescadores de la comunidad La Manga, voluntarios, Policía Municipal de Guaymas y trabajadores de una empresa de yates, el animal ya se encuentra en rehabilitación para que pronto sea liberado.

