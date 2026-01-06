Anuncian Llegada de Capibara al Centro Ecológico de Sonora

A través de redes sociales se compartió la llegada de un nuevo habitante al Centro Ecológico de Sonora. La noticia de inmediato generó comentarios positivos de personas emocionados por la llegada de este nuevo animal.

Aún sin confirmar a la especie, en la imagen publicada se logra observar que se trata de un Capibara, un animal que en los últimos meses se ha convertido tendencia en redes y de igual manera se ha replicado de distintas objetos, los más comunes son bolsas, peluches y otros juguetes.

¿Cuándo llegará el Capibara al Centro Ecológico de Sonora?

En la publicación realizada por el Centro Ecológico de Sonora aún no informan cuándo estará lista la especie para visitarla, sin embargo, la sociedad hermosillense ya se muestra entusiasmada para darle la bienvenida en la capital sonorense.

