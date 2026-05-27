¿Hay Marcha del IPN Hoy? Posibles Bloqueos de Estudiantes en Esta Zona de CDMX

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de distintos comités de la comunidad politécnica tienen programadas actividades y reuniones hoy, 27 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos dónde serán los posibles bloqueos.

De acuerdo con la información difundida por autoridades capitalinas, integrantes de la comunidad estudiantil del IPN acudirán a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en Donceles 100, en el Centro Histórico, para sostener una reunión con autoridades educativas.

La concentración está prevista a partir de las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc y tiene como objetivo dar seguimiento a un pliego petitorio relacionado con demandas académicas, administrativas y presupuestales dentro del instituto.

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Entre las solicitudes de la comunidad politécnica se encuentran el reconocimiento del movimiento estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas y una mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos.

También piden el fortalecimiento del presupuesto del IPN, la restitución de recursos institucionales y la reincorporación de plazas docentes vacantes.

Aunque se estima una asistencia moderada, autoridades no descartan que algunos estudiantes permanezcan al exterior del recinto y que, en caso de no alcanzar acuerdos favorables, realicen bloqueos viales como medida de protesta.

Otra movilización del IPN está prevista en Canal Once

Más tarde, a las 14:00 horas, el Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN tiene programada una conferencia en las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Prolongación Manuel Carpio 475, en la zona de Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el encuentro se dará a conocer la respuesta de las autoridades al pliego petitorio de la comunidad politécnica. Debido a la actividad, tampoco se descartan afectaciones al tránsito en calles cercanas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles cierres parciales o congestionamientos en:

Donceles y calles del Centro Histórico.

Eje Central y accesos cercanos a la SEP.

Prolongación Manuel Carpio.

Zona de Casco de Santo Tomás.

FBPT