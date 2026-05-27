¿Hay Marcha del IPN Hoy? Posibles Bloqueos de Estudiantes en Esta Zona de CDMX

Hoy, estudiantes del IPN protestarán; prepárate para posibles cierres viales; te contamos todo lo que debes saber

Este miércoles, habrá movilizaciones de estudiantes del IPN.Foto: Cuartoscuro
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