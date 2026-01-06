¿Cuándo se Partirá la Rosca de Reyes Más Grande de Hermosillo 2026?; Se Cambia la Fecha

En los próximos días se partirá la rosca de reyes más grande de Hermosillo, la cual medirá un total de 600 metros. Por condiciones del clima la fecha fue recorrida para que los asistentes puedan disfrutar del evento sin complicaciones.

La exhibición de la rosca será el jueves, 8 de enero, de 2026 a partir de las 05:00 pm del miércoles, pero a las 06:30 se hará el conteo y reparto de la rosca gigante frente al Palacio Municipal de Hermosillo, donde habrá música, convivencia y sorpresas.

El evento se realizará en el marco de la Víactiva número 329, la primera del año, y contará con una rosca que podrá ser degustada de manera gratuita gracias a colaboraciones.

Cerrarán bulevar Hidalgo en Hermosillo por rosca de reyes el 8 de enero

Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones por el cierre de calles del bulevar Hidalgo - de oriente a poniente - desde la calle Pedro Moreno hasta la calle Londres a partir de las 7:00 horas en la zona del evento el jueves 8 de enero.

Aumenta extensión de la rosca más grande de Hermosillo

Durante el 2024 la rosca más grande de Hermosillo midió 300 metros y para su elaboración se necesitaron 230 kilos de masa, 700 huevos, 80 litros de leche, entre otros ingredientes en las que trabajaron 300 estudiantes de una universidad privada y siete chefs ejecutivos durante tres días, este 2026 se duplicará su extensión.

