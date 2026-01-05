Elaborarán una Mega Rosca de Reyes 2026 en Querétaro y Podrás Degustarla

El próximo 7 de enero se llevará a cabo la elaboración y reparto de una megarosca de Reyes en la plaza Mariano de las Casas, como resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro y una universidad privada, informó la titular del área, Mariana Ortiz Cabrera.

La funcionaria detalló que se repartirán aproximadamente 2 mil 500 panes, con el objetivo de que más de dos mil personas puedan disfrutar de esta tradicional actividad, la cual busca atraer a familias y visitantes a este espacio emblemático del Centro Histórico.

Te Podría Interesar: Habrá Cierres Viales Hoy por Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Querétaro; Recorrido y Más

¿A qué hora será el evento?

El evento se realizará en un horario de 18:00 a 20:00 horas, tiempo en el que se prevé conformar una rosca de 250 metros de longitud, como parte de los atractivos que se pretende impulsar en dicha plaza.

Ortiz Cabrera explicó que la universidad participante cuenta con experiencia en la realización de este tipo de eventos en otros estados, donde incluso han logrado romper récords; sin embargo, aclaró que por ahora el objetivo es consolidar la actividad y, posteriormente, buscar mayores alcances.

Añadió que serán estudiantes de la carrera de Gastronomía quienes se encargarán de hornear el pan y ensamblar la megarosca, tal como lo hicieron durante el pasado Día de Muertos, cuando elaboraron más de dos mil piezas para un mosaico conmemorativo.

Historias Recomendadas: