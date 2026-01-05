Habrá Cierres Viales Hoy por Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Querétaro; Recorrido y Más
Redacción: N+
Este lunes 5 de enero se realizará la Cabalgata de Reyes Magos en el Centro Histórico, lo que ocasionará cierres viales en calles de Querétaro.
Este lunes 5 de enero se llevará a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes Magos por calles del Centro Histórico, a las 18:00 horas, lo que provocará cierres viales y ajustes a la circulación vehicular, informaron autoridades municipales.
El recorrido iniciará en la calle Morelos y avanzará hasta Ángela Peralta, pasando por el Jardín Zenea y el Jardín de la Corregidora.
¿A qué hora comenzarán los cierres viales y qué calles estarán bloqueadas?
Los cierres comenzarán antes de las 18:00 horas e incluirán cierres totales y parciales en las siguientes vialidades:
- Calle Morelos
- Calle Juárez, en el tramo que conecta con el Jardín Zenea
- Calle Corregidora, a la altura del Jardín de la Corregidora
- Calle Independencia
- Plaza Constitución, en la parte final del trayecto
Autoridades señalaron que algunos cierres se realizarán de manera escalonada, conforme avance la cabalgata, y se contará con el apoyo de auxiliares de tránsito para orientar tanto a conductores como a peatones.
Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar traslados y, de ser posible, evitar circular por el primer cuadro de la ciudad durante el desarrollo del evento.
