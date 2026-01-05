Habrá Cierres Viales Hoy por Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Querétaro; Recorrido y Más

Este lunes 5 de enero se llevará a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes Magos por calles del Centro Histórico, a las 18:00 horas, lo que provocará cierres viales y ajustes a la circulación vehicular, informaron autoridades municipales.

El recorrido iniciará en la calle Morelos y avanzará hasta Ángela Peralta, pasando por el Jardín Zenea y el Jardín de la Corregidora.

¿A qué hora comenzarán los cierres viales y qué calles estarán bloqueadas?

Los cierres comenzarán antes de las 18:00 horas e incluirán cierres totales y parciales en las siguientes vialidades:

Calle Morelos

Calle Juárez , en el tramo que conecta con el Jardín Zenea

, en el tramo que conecta con el Jardín Zenea Calle Corregidora , a la altura del Jardín de la Corregidora

, a la altura del Jardín de la Corregidora Calle Independencia

Plaza Constitución, en la parte final del trayecto Recorrido de la Caravana de Reyes Magos en Querétaro 2026

Autoridades señalaron que algunos cierres se realizarán de manera escalonada, conforme avance la cabalgata, y se contará con el apoyo de auxiliares de tránsito para orientar tanto a conductores como a peatones.

Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar traslados y, de ser posible, evitar circular por el primer cuadro de la ciudad durante el desarrollo del evento.

