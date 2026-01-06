Revalidación Vehicular 2026 Sonora: ¿Cuál Es el Costo del Trámite y Dónde se Paga?

El proceso de revalidación vehicular 2026 con incentivos por pronto pago estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo en las modalidades en línea y presencial pagando en las agencias fiscales, además de tiendas y bancos participantes.

De acuerdo con información de la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, el costo regular para este año es de mil 909 pesos, que equivale a un aumento de 3.8 por ciento en comparación con 2025.

Durante el mes de enero otorgarán descuentos en la revalidación vehícular

Apuntó que durante enero se otorgará un 15 por ciento de descuento sobre el monto base de la revalidación vehicular a quienes realicen el pago en línea a través del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx, con lo cual el costo queda en mil 749 pesos.

Quienes opten por realizar el pago en bancos y comercios participantes o directamente en las 27 agencias y subagencias fiscales en todo el estado puntualizó que recibirán un 5 por ciento de descuento, con lo cual pagarán mil 858 pesos.

Costo de placas nuevas en Sonora

Respecto a la expedición de placas nuevas por alta o registro de vehículo nuevo precisó que el costo es de 3 mil 540 pesos.

Costo de licencia de conducir

En cuanto a la licencia de conducir para automovilista, el costo por un año es de 760 pesos, 372 pesos para pensionados y 225 pesos para personas con discapacidad.

Reportero: Ángel Lozano N+

JGMR