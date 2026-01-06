Un Hombre Fue Asesinado a Balazos Dentro de un Domicilio en Hermosillo
Un hombre fue asesinado a balazos dentro de un domicilio de la colonia Primero Hermosillo, al norte de la capital sonorense.
Un ataque armado ocurrido la noche de lunes al norte de Hermosillo, dejó a un hombre sin vida luego de ser alcanzado por disparos dentro de un domicilio de la colonia Primero Hermosillo.
De acuerdo con información oficial, la agresión se registró poco antes de la medianoche, alrededor de las 23:55 horas, en una vivienda ubicada en calle Ramona P. de Luna, entre Hernán Cortés y Solidaridad.
En el sitio fue localizado el cuerpo de Carlos Alberto, de 36 años de edad, quien presentaba una herida de bala en el tórax superior derecho.
El hombre fue atacado en el patio de su casa
Las primeras indagatorias señalan que la víctima se encontraba en el patio del inmueble cuando fue atacado inicialmente. Tras recibir el primer disparo, el hombre logró ingresar al interior del domicilio, donde fue alcanzado nuevamente por los agresores.
Durante el procesamiento de la escena, personal investigador aseguró dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, uno localizado junto al cuerpo y otro en el área del patio, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.
Autoridades ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.
