Joven Detenido por Ocasionar Daños a Equipo Táctico de Policía Municipal en Hermosillo

Tras ocasionar daños al equipo táctico de un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo, Adrián Emiliano "N" de 27 años fue detenido la madrugada del domingo 4 de enero por la presunta comisión del delito de resistencia de particulares contra servidores públicos.

De acuerdo con información de la corporación policiaca el hecho se registró alrededor de la 01:45 de la madrugada en las calles Ventura G. Tena y Juan Aldama de la colonia Balderrama.

El joven estaba ingeriendo bebidas alcohólicas y se puso agresivo

Se detalló que el joven se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública por lo que agentes municipales se le acercaron para hacerle ver la falta administrativa, pero se puso agresivo.

El hombre se abalanzó contra uno de los policías y le arrebató el radio portátil para luego aventarlo contra el pavimento causándole daños severos a la batería.

Reportero: Ángel Lozano N+

