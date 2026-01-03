Dos Sujetos Detenidos por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Madre y Esposa en Hermosillo

Por el presunto delito de violencia familiar dos hombres fueron detenidos el pasado viernes 2 de enero en hechos distintos por elementos de la Policía Municipal y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Con base en información de la corporación policiaca a las 09:00 de la noche se llevó a cabo la detención de José Esteban "N", de 50 años, en un domicilio de la colonia Arcoíris, por agredir a su esposa.

Precisó que en el lugar la perjudicada de 58 años acusó a al detenido de golpearla en diferentes partes del cuerpo y de amenazas de muerte.

Sujeto detenido por presuntamente golpear a su madre y advertirla de privarla de la vida

El segundo caso ocurrió media hora después, a las 09:30 de la noche cuando los agentes detuvieron a Martín Roberto "N" de 38 años, en una vivienda de la colonia Villas del Real, luego de golpear a su madre.

Se informó que la víctima de 60 años denunció que su hijo la agredió físicamente y le advirtió que la privaría de la vida.

Reportero: Ángel Lozano N+

