Un Hombre fue Asesinado a Balazos en las Primeras Horas de Este 2026 en Hermosillo

En un ataque con arma de fuego registrado en calles de la colonia Las Amapolas, al oriente de Hermosillo, un hombre perdió la vida la madrugada del jueves 1 de enero.

El primer homicidio de 2026 en la capital del estado fue registrado por los servicios de emergencia a las 4:55 horas, en la esquina de las calles Revolución y De la Ceiba.

Autoridades que acudieron al lugar revelaron que la víctima fue identificada como Julio César “N”, de 36 años de edad.

La víctima contaba con tres heridas de bala

Agentes investigadores le observaron tres heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y durante una inspección en la vía pública encontraron cuatro casquillos percutidos de arma de fuego calibre 9 milímetros.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hoy occiso tenía antecedentes penales por presuntamente realizar actividades relacionadas con la venta de drogas.

Reportero: José Ponce N+

