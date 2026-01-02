Agresión Armada en Baile Deja 3 Personas Sin Vida y 4 Más Lesionadas en Estación Corral, Cajeme

Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes ocurrido la noche del jueves 1 de enero, durante un baile popular en la comunidad de Estación Corral, municipio de Cajeme, dejó tres personas sin vida y cuatro más lesionadas por proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la agresión fue derivada de un conflicto entre personas relacionadas con actividades delictivas siendo el ataque iba dirigido a un objetivo específico contra una persona que contaba con antecedentes delictivos y quien falleció en el lugar.

Los primeros informes indican que en el hecho, dos personas más perdieron la vida, una de ellas durante su traslado a recibir atención médica y otra en el hospital.

Los hechos se registraron la noche del 1 de enero del 2026

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas del jueves, en el taste de Estación Corral, donde se celebraba un baile masivo, resultando al menos otras cuatro personas lesionadas, una de ellas en estado delicado y las otras tres se reportaron fuera de peligro.

Agentes Ministeriales de Investigación Criminal aseguraron en el sitio dos armas de fuego y un vehículo, como parte de los indicios relevantes para la investigación.

Reportero: José Ponce N+

JGMR