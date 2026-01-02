Detienen a 8 Personas y se les Aseguraron Armas y Más de 500 Dosis de Droga en Sonora

En operativos realizados por la Policía Estatal de Seguridad Pública, Marina, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Municipal en Hermosillo, Cajeme y comunidades del norte y el sur del estado, se logró la captura de ocho individuos y el aseguramiento de armas de alto poder y más de 500 dosis de droga.

El aseguramiento más fuerte se dio en el Municipio de Cajeme, donde se reportó la captura de tres presuntos delincuentes en posesión de un fusil de asalto AK-47 calibre 7.62x39 de color negro, con tres cargadores y 47 cartuchos útiles.

En el hecho, se localizaron 110 envoltorios de marihuana, 306 envoltorios de una sustancia con características similares al cristal, así como cuatro artefactos ponchallantas.

En esa misma ciudad, pero por rumbos de la colonia Misión del Sol II, fueron arrestados Kevin “N”, de 25 años de edad, y Milagros “N”, de 37 años, por la portación de una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador abastecido, además de 20 envoltorios con una sustancia con características del crystal.

Dos jóvenes arrestados en posesión de armas en Hermosillo

Agentes de la PESP reportaron que durante recorridos de vigilancia por calles de la colonia El Mariachi, al oriente de Hermosillo, sorprendieron a dos jóvenes de 18 y 30 años, en posesión de una pistola calibre .380, una escopeta hechiza calibre 12 milímetros y un envoltorio con crystal.

Aseguran más de 100 envoltorios de droga en Huatabampo y Santa Ana

En Estación Don, municipio de Huatabampo, se registró el aseguramiento de 87 envoltorios con mariguana, 19 con crystal y ocho con cocaína, mientras que en Santa Ana un hombre de 33 años fue puesto bajo arresto en la colonia Nueva Magdalena por la posesión de 22 dosis de crystal.

Recuperan camioneta robada en el Centro de Hermosillo

Como parte de diversos operativos se reportó también una camioneta recuperada en el Centro de Hermosillo, la cual contaba con reporte de robo en Arizona, de la línea Jeep Grand Cherokee, modelo 2021.

Reportero: José Ponce N+

