Jóvenes Perdieron la Vida al Volcarse Después de Presuntamente Celebrar Año Nuevo en Navojoa

En las primeras horas de 2026, cuatro jóvenes perdieron la vida al caer un vehículo al canal de riego que va de la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo a El Recodo, en el municipio de Navojoa.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos confirmó el fallecimiento de cuatro personas de entre 20 y 30 años de edad, quienes presuntamente regresaban de festejar el Año Nuevo en Navojoa a la localidad de Nachuquis donde tenían sus domicilios.

“Desafortunadamente un vehículo pierde el control y cayó al canal. Iba ocupado por cuatro jóvenes de entre 20 a 30 años de edad, todos vecinos de la Comisaría de Benito Juárez y lamentablemente los cuatro perdieron la vida en el accidente por ahogamiento”, informó Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Protección Civil.

El accidente se registró a las primeras horas de este 2026

El accidente fue registrado por los servicios de emergencia alrededor de las 7:00 horas de este jueves 1 de enero de 2026, cuando un vehículo sedán de color rojo de la línea Ford Focus volcó al interior del canal quedando con las llantas hacia arriba.

Tras un par de horas de maniobras por parte de elementos de Bomberos, los cuatro cuerpos sin vida fueron rescatados del canal y entregados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para las investigaciones correspondientes.

Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR