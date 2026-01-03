Dos Jóvenes Fueron Detenidos en Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército en Hermosillo
N+
Dos jóvenes, de 23 y 26 años, fueron detenidos por elementos de seguridad al asegurarles armas de uso exlusivo del ejército en la colonia San José de Las Minitas en Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
En posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército fueron detenidos Víctor Aarón "N" y José Manuel "N", de 26 y 23 años respectivamente, por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal, y Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC.
De acuerdo con información de la corporación municipal el hecho se registró la tarde del pasado viernes 2 de enero, en la calle H y José Márquez, de la colonia San José de Las Minitas, al sur de la ciudad.
Los detenidos viajaban a exceso de velocidad cuando fueron alcanzados
Detalló que los hoy detenidos viajaban a exceso de velocidad en un vehículo tipo sedán, de color blanco, por lo que se activó código rojo y los integrantes del operativo mixto lograron darles alcance.
Al ser sometidos a una revisión corporal, precisó que les encontraron fajadas a la altura de la cintura dos armas de fuego de calibre 9 milímetros, y quedaron a disposición de la autoridad investigadora.
Reportero: Ángel Lozano N+
Historias recomendadas:
- Rescatan Cuerpo de Persona Sin Vida que Cayó de Cerro Tetakawi en San Carlos, Sonora
- Detienen a Dos Presuntos Generadores de Violencia Vinculados a un Grupo Criminal en Hermosillo
- Agresión Armada en Baile Deja 3 Personas Sin Vida y 4 Más Lesionadas en Estación Corral, Cajeme
JGMR