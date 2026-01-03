Dos Jóvenes Fueron Detenidos en Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército en Hermosillo

En posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército fueron detenidos Víctor Aarón "N" y José Manuel "N", de 26 y 23 años respectivamente, por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal, y Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC.

De acuerdo con información de la corporación municipal el hecho se registró la tarde del pasado viernes 2 de enero, en la calle H y José Márquez, de la colonia San José de Las Minitas, al sur de la ciudad.

Los detenidos viajaban a exceso de velocidad cuando fueron alcanzados

Detalló que los hoy detenidos viajaban a exceso de velocidad en un vehículo tipo sedán, de color blanco, por lo que se activó código rojo y los integrantes del operativo mixto lograron darles alcance.

Al ser sometidos a una revisión corporal, precisó que les encontraron fajadas a la altura de la cintura dos armas de fuego de calibre 9 milímetros, y quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

Reportero: Ángel Lozano N+

