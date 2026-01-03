Rescatan Cuerpo de Persona Sin Vida que Cayó de Cerro Tetakawi en San Carlos, Sonora

Personal de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Seguridad Pública Municipal de Guaymas, además de elementos de la Secretaría de Marina trabajaron por espacio de cinco horas en la búsqueda y rescate del cuerpo de la persona que perdió la vida el pasado viernes 2 de enero en el cerro Tetakawi, en el destino turístico de San Carlos.

De acuerdo con información del ayuntamiento de Guaymas a las 11:15 de la mañana se recibió a través del número de emergencias 9-1-1 el reporte de una persona que estaba inconsciente tras haber caído del cerro, por lo que se desplegó un operativo especial con unidades de auxilio.

Detalló que, como parte de las acciones, se desplegó un dron para ubicar con mayor precisión el punto donde se encontraba la persona, quien se apreciaba inmóvil, sin que en ese momento fuera posible confirmar su estado de salud.

Aún se desconoce la identidad y procedencia de la persona sin vida

Elementos del Cuerpo de Bomberos comenzaron el ascenso terrestre hacia la zona, la cual presentaba condiciones de difícil acceso, y fue aproximadamente a las 02:00 de la tarde cuando lograron llegar al punto y confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Apuntó que el hoy occiso no portaba identificación, billetera, ni otros objetos personales por lo que hasta el momento se desconoce su identidad y procedencia.

Refirió que, de acuerdo con las primeras investigaciones y con base en el punto donde fue localizado el cuerpo, se presume que la persona no contaba con conocimiento de los senderos oficiales para subir al cerro.

