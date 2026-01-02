Descartan Daños tras Sismo de 4.1 Grados en Costas de Puerto Peñasco, Sonora

Se descartaron daños estructurales en inmuebles y afectaciones en la población tras el sismo de 4.1 grados, registrado la madrugada de este viernes en el Golfo de California frente a las costas de Puerto Peñasco, informó Luis Armando Flores Oropeza

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos puntualizó que información del Servicio Sismológico Nacional, indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 5:48 de la mañana, a 92 kilómetros al suroeste del destino turístico, con una profundidad de 3.9 kilómetros.

“Hasta el momento no hemos tenido reporte de daños ni de algún problema que haya significado para nuestro municipio; estuvimos monitoreando la información y al parecer temprano fue más hacia la zona de San Felipe que tuvo una magnitud de 3.7, 4.1 y han sido varias réplicas en lo que es la región de San Felipe”,

Sismo en Guerrero pudo estar relacionado con el de Puerto Peñasco

Flores Oropeza refirió que el sismo que se reportó horas más tarde en las costas del Estado de Guerrero de magnitud de 6.1 pudo tener relación con el fenómeno natural del Golfo de California.

“Probablemente por la zona en la que están puede ser la misma zona de la falla de San Andrés y es por la parte por la que corren todos estos sismos, están dentro de esa zona, entonces deben tener relación probablemente”

Reportero: Ángel Lozano N+

