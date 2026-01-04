Agresión Armada Deja a un Hombre Asesinado a Balazos en Colonia 4 Olivos de Hermosillo

Una persona sin vida dejó una agresión armada registrada la tarde del pasado sábado 3 de enero en la colonia 4 Olivos, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, el hecho se registró alrededor de las 05:45 de la tarde en las calles Tres y Bacerac, y la víctima fue identificada como Francisco Benjamín “N” alias "El Pinocho", de 51 años.

La víctima arribó a una tienda a donde llegaron los presuntos agresores

Precisó que testigos relataron que el hombre arribó a un abarrotes ubicado sobre la calle Tres y al salir llegó un vehículo de color oscuro desde donde los abordantes realizaron varios disparos con arma de fuego.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para que la autoridad lleve a cabo las investigaciones que esclarezcan el caso.

Reportero: Ángel Lozano N+

