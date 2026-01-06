Interno que Escapó de Cereso Número 1 Fue Recapturado en Hermosillo
El interno que escapó del Centro de Reinserción Social Número 1, el pasado domingo 4 de enero, fue recapturado en Hermosillo, Sonora.
La Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana del Estado informó que el interno que escapó del Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo el pasado domingo 04 de enero, fue recapturado.
Aunque no se informó las condiciones en las que fue detenido, ni el lugar, así como la corporación que llevó a cabo el arresto, sí se confirmó que el hombre de 35 años de edad ya fue localizado y asegurado.
¿Cuándo se supo de la fuga del interno y por qué estaba detenido?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la situación fue detectada durante los pases de lista realizados la mañana del domingo 4 de enero.
En un primer momento no se logró ubicar al interno, fue ya entrada la mañana cuando se confirmó formalmente su ausencia, situación que fue notificada a las distintas corporaciones policiacas y motivó la activación del Código Rojo.
De acuerdo con la información oficial, el hombre que se fugó se encontraba recluido por el delito de portación de arma prohibida y no contaba con otros antecedentes penales.
Reportero: Roberto Bahena N+
