Choque Deja Vehículo Incendiado en Carretera Hermosillo-Bahía de Kino

Un fuerte choque entre dos vehículos registrado la mañana de este lunes en la carretera Hermosillo–Bahía de Kino dejó como saldo cuantiosos daños materiales, además de la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:10 horas, a la altura del kilómetro 17, cuando una camioneta Jeep Grand Cherokee color rojo y un pick up Nissan NP300 blanco impactaron de frente. De acuerdo con el reporte, ambas unidades circulaban en sentidos opuestos y, presuntamente, uno de los conductores invadió el carril contrario, aunado al exceso de velocidad.

Tras el impacto, la camioneta salió proyectada hacia la acera norte, donde se estrelló contra la barda perimetral de un negocio, misma que fue derribada. Posteriormente, el vehículo se incendió, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo para sofocar las llamas.

No se presentaron personas lesionadas

A pesar de lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal acudieron al lugar para elaborar el informe correspondiente, el cual será turnado al Ministerio Público, mientras que ambos conductores fueron detenidos para el deslinde de responsabilidades, al señalarse posibles violaciones a los artículos 87 y 129 del reglamento de tránsito, relacionados con circular a mayor velocidad de la permitida y hacerlo en sentido contrario.

El accidente provocó tráfico lento en la zona durante aproximadamente tres horas, mientras se realizaban las labores de atención, retiro de los vehículos y limpieza de la vialidad.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR