Confirman Fuga de Interno de Cereso Número 1 en Hermosillo, Sonora

La ausencia de una persona privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, encendió las alertas de las autoridades estatales y derivó en la activación inmediata de protocolos de seguridad y operativos de búsqueda en la capital sonorense.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la situación fue detectada durante los pases de lista realizados la mañana del domingo 4 de enero.

Aunque en un primer momento no se logró ubicar al interno, fue ya entrada la mañana cuando se confirmó formalmente su ausencia, situación que fue notificada a las distintas corporaciones policiacas y motivó la activación del Código Rojo.

Interno que se fugó contaba con delito de portación de arma prohibida

De acuerdo con la información oficial, el hombre que se fugó se encontraba recluido por el delito de portación de arma prohibida y no contaba con otros antecedentes penales. De manera extraoficial, se indicó que se trata de un individuo de aproximadamente 35 años de edad.

Desde que se advirtió la ausencia, se desplegaron operativos de búsqueda y localización en coordinación con diversas corporaciones de seguridad. Como consecuencia de la activación de los protocolos, se registraron retrasos en las visitas para otros internos, lo que generó molestias entre familiares y derivó en un bloqueo temporal del bulevar De los Ganadores.

Hubo dos fugas de internos durante el 2025 en el Cereso 1 de Hermosillo

Este hecho se suma a otros incidentes ocurridos en el sistema penitenciario de Sonora durante el último año. En 2025 y en los primeros días de 2026 se han documentado al menos tres fugas del Cereso Hermosillo 1: la del 6 de mayo de 2025, cuando escapó Saúl Francisco “N”, alias “El Ponchis”, uno de los principales objetivos criminales en Sonora y uno de los 10 más buscados por autoridades de Estados Unidos.

Este caso derivó en la destitución del entonces director del Sistema Estatal Penitenciario y del comandante de custodios, quienes posteriormente fueron liberados durante el proceso judicial.

Interno se fugó y fue recapturado horas después

Asimismo, la del 25 de agosto del mismo año, correspondiente a un interno de baja peligrosidad que fue recapturado horas después; y la más reciente, registrada este 4 de enero.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado sobre la localización del interno ni ha dado a conocer mayores detalles sobre las acciones de búsqueda que se mantienen en curso.

