Entrará Frente Frío Número 27 a Sonora; ¿Caerá Aguanieve?

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que durante este lunes cinco de enero entrará por el noroeste del país un nuevo frente frío, que podría ser el número 27, el cual se espera afecte a Sonora directamente para el día miércoles.

El pronóstico es que este frente ocasionará lluvias de ligeras a moderadas de entre los 0.5 a los 25 milímetros acumulados, sobre todo para las regiones centro, oriente y norte del estado.

También provocará un descenso en las temperaturas, generando valores mínimos entre los menos cinco y los cero grados para la zona serrana del norte y oriente del estado.

Prevén caída de aguanieve en Sonora

Además, habrá viento de moderado a fuerte para el oriente y noreste de Sonora, con rachas que pueden alcanzar hasta los 65 kilómetros por hora, y se prevé un ligera caída de aguanieve para la zona que colinda con Chihuahua.

El pronóstico de temperaturas para Hermosillo es de 26 grados de máxima y mínima de 11 grados, para Cajeme 28 y 13 grados, mientras que para Nogales permanece con 18 grados el valor más alto y de tres grados el más bajo.

Reportero: Gerardo Moreno N+

