Identifican a Persona Localizada Muerta en el Cerro Tetakawi en San Carlos; Era de Tlaxcala

La Fiscalía de Sonora informó que ya fue identificado el cuerpo de sexo masculino localizado sin vida el pasado 2 de enero, en el Cerro Tetakawi en San Carlos Nuevo Guaymas.

La persona fue identificada como Francisco “N”, de 28 años de edad, originario del estado de Tlaxcala, quien se encontraba en San Carlos laborando como trabajador de construcción.

Las autoridades informaron que la identificación se realizó por reconocimiento de familiares mediante videollamada, tomando como base las características físicas como tatuajes, luego de que el cuerpo permaneciera en calidad de desconocido.

¿Qué originó la muerte del joven en el Cerro Tetakawi?

De acuerdo con la investigación inicial, el fallecimiento se derivó de un accidente, al caer desde una zona elevada del cerro mientras realizaba actividades recreativas en la zona donde se practica senderismo.

