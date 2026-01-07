Dos Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir con un Bate a Adulto Mayor en Hermosillo

Dos hombres fueron arrestados por agentes de la Policía Municipal luego de ser señalados como presuntos responsables de agredir brutalmente a un adulto mayor en la zona norte de Hermosillo, la noche del martes.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando los ahora detenidos, Armando “N”, de 55 años, y Ramses Nicolás “N”, de 19, habrían atacado a un hombre de 60 años utilizando un bate de béisbol, provocándole múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo.

Los oficiales lograron intervenir y detener la agresión

La agresión fue reportada alrededor de las 22:10 horas en el cruce de las calles Horizonte Verde y Horizonte Escarlata, en la colonia El Encanto, lo que movilizó a los elementos municipales, quienes lograron intervenir para detener la golpiza y asegurar a los presuntos responsables.

Tras su detención, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora para el deslinde de responsabilidades, mientras que la víctima recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladada a un hospital para su valoración y tratamiento médico.

Reportero: Roberto Bahena N+

