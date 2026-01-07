Vehículo se Incendia Frente a Banco del Bienestar en Hermosillo; Había Adultos Mayores

Una falla mecánica en el área del motor de una camioneta provocó un incendio y una pequeña explosión que generó alerta entre adultos mayores que hacían fila para cobrar su pensión por fuera del Banco del Bienestar en pleno Centro de Hermosillo.

El siniestro se registró alrededor de las 11:20 de la mañana del miércoles, por las calles Serdán, casi esquina con Soria, por donde circulaba la camioneta Dodge Caravan blanca, con placas de afiliación.

El conductor indicó a las autoridades que se le apagó el automóvil y al girar de nuevo el switch para encenderlo notó la salida de humo negro seguido de fuego intenso, por lo que los pasajeros de inmediato se bajaron y pidieron ayuda al número de emergencias 9-1-1.

Bomberos de Hermosillo sofocaron las llamas

Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos quienes sofocaron las llamas para evitar se propagara a otros automóviles estacionados en el sitio, aunque el área del motor fue consumida por completo.

Asimismo, señalaron que al parecer el fuego se inició debido a que una manguera de gasolina en el área del motor se reventó, lo que causó que de inmediato diera ignición.

Los adultos mayores que hacían fila en el Banco del Bienestar, de inmediato se retiraron ante la radiación del fuego y una explosión que escucharon, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales y afectación al tránsito dado a que se cerró momentáneamente la calle Serdán.

