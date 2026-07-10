Enfrentamiento entre Civiles y Ministeriales Deja Saldo de un Muerto y Dos Heridos en Guanajuato

Un hombre sin vida y dos lesionados, es el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales en la comunidad de Tomelopitos en Irapuato, Guanajuato.

Un hombre sin vida y dos lesionados, es el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales en la comunidad de Tomelopitos en Irapuato, Guanajuato.N+

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Tensión en Guanajuato: Un ataque armado deja un muerto y dos heridos en Tomelopitos. Descubre cómo ocurrió este enfrentamiento entre civiles y agentes ministeriales.

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