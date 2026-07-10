El pasado jueves por la tarde, en calles de la comunidad de Tomelopitos en Irapuato, Guanajuato una serie de disparos alertaron a los habitantes.

Quienes pudieron ver como agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), realizaban labores de investigación a bordo de una camioneta oficial.

Los agentes ministeriales estaban realizando una labor de investigación

De acuerdo con los primeros reportes, eran cuatro los integrantes de la FGE quienes estaban al interior del vehículo, cuando fueron atacados por disparos de arma de fuego.

Aparentemente, el presunto responsable del ataque fue un hombre conocido en la zona como “El Machacas”, quien se acercó a los agentes en una motocicleta, de donde comenzó el ataque.

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Los Policías Ministeriales, repelieron la agresión, iniciando un intercambio de disparos, resultando el presunto agresor lesionado de gravedad, falleciendo en el lugar.

Paramédicos confirmaron la muerte de un hombre en Tomelopitos

Después del enfrentamiento, se pidió el apoyo de integrantes de rescate para que acudieran a brindar atención a varios heridos por arma de fuego.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes revisaron a tres personas que presentaban impactos de bala en distintas partes de sus cuerpos.

Después de la atención médica, se estabilizaron y trasladaron a un hospital a dos elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.