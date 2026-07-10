Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 10 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 10 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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¿Planeas cruzar por Mexicali hoy? Las filas en las garitas varían: hasta 1h 30m en Mexicali Centro. Consulta tiempos en tiempo real y elige el mejor carril.

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