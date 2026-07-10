Reporte de Garitas Tijuana Hoy 10 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy viernes 10 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Este 10 de julio, las garitas de Tijuana presentan tiempos variables. Consulta los tiempos en San Ysidro, El Chaparral y Otay antes de cruzar.

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