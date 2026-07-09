Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 9 de Julio: Así Están las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 9 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Atención conductores: el cruce en San Ysidro y Otay tiene esperas de hasta 1 hora 55 minutos. Consulta los tiempos en tiempo real antes de salir.

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