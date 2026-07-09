Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy 9 de Julio de 2026; Consulta los Tiempos de Cruce

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy jueves 9 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Atención conductores: las garitas de Mexicali tienen tiempos de espera variables. SENTRI hasta 1 hora, Ready Lane 15 min. Revisa los reportes en vivo.

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