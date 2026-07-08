Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 8 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 8 de Julio

Garitas MexicaliGaritas de Mexicali Hoy 27 de Abril del 2026: Actualización Tiempos

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Cruce fronterizo en Mexicali hoy: tiempos de espera variables. Carril normal hasta 2 horas, SENTRI 10 minutos. Planifica y cruza con anticipación.

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