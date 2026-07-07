¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 7 de Julio las Garitas de Tijuana

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy martes 7 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasCruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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¡Atención! Las garitas de Tijuana tienen tiempos de espera variables hoy. San Ysidro y Otay con largas filas. Consulta los reportes en vivo y planifica tu viaje.

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