¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 6 de Julio 2026 para Cruzar a San Diego?

Las garitas de Mexicali presentan tiempos variables hoy 6 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

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Atención conductores: Las garitas de Mexicali presentan tiempos variables. Planifica tu cruce y consulta reportes en tiempo real. ¿Listo para cruzar a San Diego?

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