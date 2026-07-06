Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 6 de Julio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 6 de Julio

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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Cruzar a San Diego desde Tijuana puede tomar tiempo. Garita de San Ysidro: 2 horas en línea normal. Autoridades recomiendan planificar y usar carriles rápidos. Mantente informado.

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