Reporte de Garitas Mexicali Hoy 3 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las garitas de Mexicali presentan tiempos variables hoy 3 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado.

Garitas MexicaliFoto: N+

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Hoy, las garitas de Mexicali presentan tiempos de espera de 5 a 30 min. Usa carriles rápidos y consulta reportes en tiempo real para un cruce más eficiente.

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