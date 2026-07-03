¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 3 de Julio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tránsito hoy, 3 de julio de 2026, en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos. En N+ te damos el reporte de las vialidades más importantes del país.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Este viernes 3 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Autopista Puente de Ixtla-Iguala: A las 13:06 horas se reportó cierre a la circulación en km 38, en ambos sentidos, por atención de incendio de tractocamión tipo pipa y automóviles particulares.

Autopista México-Querétaro: A las 9:02 horas, se registró reducción de carriles en el km 84, dirección CDMX, por tractocamión tipo pipa con fuga de gas LP.

Autopista México-Puebla: Cierre parcial de circulación en el km 76, dirección Puebla, por atención de accidente. También hay reducción de carriles en el km 77, dirección Puebla, por labores de mantenimiento.

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas): A las 6:07 horas, hubo reducción de carriles km 15, dirección CDMX, por el incendio de tractocamión.

En Veracruz: A las 5:44 horas, se reportó cierre parcial de la circulacióncerca del Km. 129+750 de la carretera Entonque La Tinaja-Cosoleacaque, con dirección a Acayucan, por accidente vial.

Con información de N+