¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 3 de Julio 2026

Así está el tránsito en carreteras del país hoy, 3 de julio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo en carretera federal 57 en el tramo San Luis–Querétaro.Bloqueo en carretera federal 57 en el tramo San Luis–Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas hoy? Conoce el estado de las autopistas de México este 3 de julio de 2026. Reportes de cierres y accidentes en México-Puebla, Querétaro y Veracruz.

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