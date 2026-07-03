¿Cómo Estará el Clima para Hoy 3 de Julio de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Nuevamente se presenta un cielo nublado en Monterrey al inicio de la jornada. Las temperaturas se encuentran entre 25° y 26°C al amanecer, con buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental a las 8:00 de la mañana.

Para este viernes se espera que por la tarde regrese el cielo soleado, con temperaturas máximas de 34° a 35°C y una sensación térmica de 36° a 37°C. Será un día de verano caluroso y sin probabilidad de lluvia.

Para el sábado y domingo se pronostican temperaturas máximas de 33° a 34°C, con una sensación térmica cercana a los 37° y 38°C. La probabilidad de lluvia será baja, entre 20% y 24%, por lo que, aunque no se descartan precipitaciones, las posibilidades son reducidas.

Las probabilidades de lluvia aumentan ligeramente para el inicio de la próxima semana. Para el domingo se prevé un 25% de probabilidad, mientras que para el lunes sube a 41%.

De mantenerse el pronóstico, el fin de semana transcurrirá con condiciones estables y sería hasta la tarde del lunes cuando podría presentarse algún chubasco o tormenta aislada. Por el momento, no existen condiciones para lluvias generalizadas y los acumulados serían menores.

Canales de baja presión

A nivel nacional, canales de baja presión y una vaguada en altura cruzan sobre el territorio mexicano, favoreciendo chubascos y tormentas en la Sierra Madre Occidental, el occidente y el centro del país. Además, el paso de la Onda Tropical número 14 provocará precipitaciones en entidades del sur de México.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Douglas se ha disipado. El Centro Nacional de Huracanes emitió su último aviso durante la madrugada, cuando el sistema ya se encontraba muy alejado de las costas nacionales, al oeste de la península de Baja California. Hasta el momento, no existe ninguna otra zona bajo vigilancia para desarrollo ciclónico.