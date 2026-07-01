¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 1 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Monterrey inicia julio con ambiente caluroso y posibilidad de lluvias para el fin de semana. El primer semestre del año cerró con precipitaciones por encima de los promedios históricos, mientras una depresión tropical en el Pacífico permanece sin representar riesgo para México

Este miércoles 1 de julio marca el inicio de la segunda mitad del año y, de acuerdo con el reporte meteorológico, el primer semestre concluyó con un balance positivo en materia de precipitaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 1 de Julio de 2026

Los acumulados registrados durante los meses de abril, mayo y junio se ubicaron muy por encima de los promedios históricos, lo que representa un panorama favorable para la región. La jornada comenzó en el área metropolitana de Monterrey con temperaturas agradables cercanas a los 24 grados centígrados, cielo mayormente nublado y condiciones aceptables en la calidad del aire. A las 8:00 de la mañana, cuatro estaciones de monitoreo ambiental reportaban calidad del aire aceptable, mientras que las once restantes registraban condiciones buenas.

Sin embargo, para el transcurso de la tarde se espera un incremento importante en la temperatura. El pronóstico indica un ambiente muy soleado y caluroso, con una temperatura máxima de 35 grados y una sensación térmica que podría oscilar entre los 36 y 37 grados centígrados. Además, las probabilidades de lluvia para este miércoles son bajas.

Condiciones meteorológicas en gran parte de México

Las condiciones continúan influenciadas por canales de baja presión ubicados al occidente y norte del territorio nacional, así como frente a las costas de Campeche y sobre el Mar de Cortés. Estos sistemas mantienen la presencia de lluvias en distintas regiones, aunque alejadas del noreste de México.

En el caso de Nuevo León, predomina el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México, aunque con suficiente estabilidad atmosférica para impedir el desarrollo de precipitaciones durante la mayor parte de la semana.

El pronóstico señala que esa estabilidad podría modificarse durante el próximo fin de semana. De cumplirse las condiciones previstas, regresarían las lluvias a la región, favoreciendo nuevamente las precipitaciones en el estado.

En el océano Pacífico se formó la Depresión Tropical 4-E, localizada a más de dos mil kilómetros al oeste de Los Cabos, Baja California Sur. El sistema presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se prevé que evolucione a tormenta tropical en las próximas horas.

Las autoridades meteorológicas indican que este fenómeno no representa riesgo para México debido a la gran distancia que mantiene respecto al territorio nacional, aunque continuará bajo vigilancia.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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