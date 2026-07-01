¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 1 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Amanecer en la ciudad de las montañasFoto: Fernando Díaz

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Nuevo León arranca julio con temperaturas agradables y un pronóstico caluroso de 35°C. Aunque las lluvias son bajas hoy, el fin de semana podría sorprender. Descubre más detalles.

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