Pronóstico de Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Esperan Muy Fuertes y Granizo?

Este miércoles, 1 de julio de 2026, se prevé que continuarán las lluvias en varios estados del país. Te decimos a que hora se espera precipitaciones muy fuertes con posible granizada en la Ciudad de México (CDMX).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias lluvia en varios estados de la República mexicana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Chiapas, Veracruz y Tabasco, cuyos acumulados podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas bajas y montañosas.

Precipitaciones con puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

El SMN también prevé rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, vientos de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, las rachas oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, en la Península de Baja California, Sinaloa, Durango, el centro del país, el sureste y la Península de Yucatán, los vientos alcanzarán velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora.

Frente a la persistencia de lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y a continuar aplicando las medidas de autocuidado.

¿A qué hora se esperan lluvias muy fuertes y granizo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que hoy habrá ambiente cálido, cielo mayormente nublado y lluvias fuertes a muy fuertes puntuales cerca de las 15:00 horas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Así como vientos con rachas cercanas a 50 km/h.

Temperatura máxima: 23 °C.

Temperatura mínima: 14 °C.

Con información de N+