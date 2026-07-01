Pronóstico de Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Esperan Muy Fuertes y Granizo?

Conoce el pronóstico de lluvias hoy, 1 de julio de 2026, en la CDMX

Lluvias en la CDMXLluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias fuertes con granizo en CDMX hoy. Descubre cómo el clima afectará hoy y qué medidas tomar para estar preparado.

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