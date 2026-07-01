¿Sigue Temblando en México? Estos Son los Últimos Sismos de Hoy

Aquí te informamos la magnitud y epicentro del temblor de hoy, en México

Evacuación por sismo en Cancún, Quintana RooEvacuación por sismo en Cancún, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sigue temblando en México? Hoy un sismo sacudió La Paz, Baja California Sur. Entérate de los detalles y las réplicas, en Sinaloa.

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