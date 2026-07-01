¿Sigue Temblando en México? Estos Son los Últimos Sismos de Hoy

Luego de los sismos que sacudieron Sinaloa, en N+ te informamos los detalles de los temblor ocurrido hoy, 1 de julio de 2026, en México, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Qué pasó en Sinaloa?

Junio de 2026 cerró con una serie de sismos, en Sinaloa. El primer temblor ocurrió a las 13:45 horas del 30 de junio, de magnitud 6.1, con epicentro en Guasave.

El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 21:00 horas del 30 de junio de 2026, se habían registrado 14 réplicas del sismo en Sinaloa, la más grande de magnitud 4.9.

Temblor hoy en México

Hoy, el Sismológico Nacional reportó varios sismos, en México; a continuación te damos un reporte sobre los temblores.

05:32 horas: Sismo de magnitud 4.2, con epicentro en La Paz, Baja California Sur.

04:14 horas: Temblor en La Paz, Baja California Sur, de magnitud 4.1.

En N+, te mantendremos informado sobre los sismos registrados en México hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

Recuerda que el siguiente Simulacro Nacional se realizará el próximo 19 de septiembre de 2026, día en que la alerta sísmica sonará a las 11:00 horas y por primera vez, el ejercicio de protección civil será en sábado.

Información en desarrollo…

RMT